Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 05:31

«Реальный шанс»: Ульянов озвучил мнение о встрече Путина и Трампа на Аляске

Ульянов: переговоры на Аляске дали шанс оздоровить международные отношения

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Переговоры по урегулированию на Украине между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предоставили возможность улучшить и оздоровить международные отношения, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X. По его словам, Украина и Евросоюз наверняка «продолжат свои попытки сорвать мирные тенденции».

Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать, — написал постпред.

Трамп ранее по итогам встречи с российским лидером сообщил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в украинском урегулировании. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей.

Также Трамп посоветовал Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Москва обладает большой силой, чем Киев похвастаться не может.

Кроме того, республиканец удостоверился, что президент России хочет добиться договоренности по Украине. Между политиками произошел «очень честный разговор».

Дональд Трамп
переговоры
отношения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение Трампа раскрыло, к чему приведет второй саммит с РФ
Трампа умилило желание Клинтон выдвинуть его на Нобелевскую премию
Посол РФ в Вашингтоне перечислил темы ближайших консультаций
ВСУ попытались атаковать Ставропольский край
Путин назвал приоритетные направления в работе правительства РФ
Новая выплата для родителей появится в России с 2026 года
«Реальный шанс»: Ульянов озвучил мнение о встрече Путина и Трампа на Аляске
Тертые огурцы по-деревенски: готовим закуску на зиму за 15 минут
Трамп не сообщил об итогах саммита на Аляске главному интересанту
Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в мирном процессе по Украине
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку и признать потери: что он сказал
США будут думать над необходимостью санкций против России
Стало известно о подготовке к встрече Трампа, Путина и Зеленского
Юрист разъяснил правила оплаты за наставничество
«Россия — большая сила»: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на уступки
Трамп напомнил о важном преимуществе России, которое нужно уважать
«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию
У Британии появились виды на Украину после перемирия
Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине
«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.