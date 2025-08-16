«Реальный шанс»: Ульянов озвучил мнение о встрече Путина и Трампа на Аляске

«Реальный шанс»: Ульянов озвучил мнение о встрече Путина и Трампа на Аляске Ульянов: переговоры на Аляске дали шанс оздоровить международные отношения

Переговоры по урегулированию на Украине между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предоставили возможность улучшить и оздоровить международные отношения, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X. По его словам, Украина и Евросоюз наверняка «продолжат свои попытки сорвать мирные тенденции».

Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать, — написал постпред.

Трамп ранее по итогам встречи с российским лидером сообщил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в украинском урегулировании. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей.

Также Трамп посоветовал Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Москва обладает большой силой, чем Киев похвастаться не может.

Кроме того, республиканец удостоверился, что президент России хочет добиться договоренности по Украине. Между политиками произошел «очень честный разговор».