Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в формате «три на три» на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в рамках саммита

Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в мирном процессе по Украине Трамп: Европа должна принять участие в мирном процессе по Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей, передает Fox News.

Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского, — сказал он.

Также Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Россия обладает большой силой, чем Украина похвастаться не может.

Трамп также удостоверился, что президент России хочет добиться договоренности по Украине. Между политиками произошел «очень честный разговор».

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал фото пресс-карты с пометкой «для избранных». Такой документ дает право попасть на открытую часть встречи Путина и Трампа, подобные пропуски выдали немногим, хотя российских журналистов в Анкоридж приехало более полусотни.