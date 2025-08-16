«Россия — большая сила»: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Москва обладает большой силой, чем Киев похвастаться не может, передает Fox News.

Россия — это большая сила, а они (Украина) таковой не являются, — пояснил политик.

Заключение договоренности по урегулированию конфликта после саммита США и РФ в Анкоридже теперь зависит от Зеленского, подчеркнул Трамп. В этом также «придется немного поучаствовать европейским странам», добавил он.

Трамп при этом удостоверился, что президент России Владимир Путин хочет добиться договоренности по разрешению украинского кризиса. Между политиками произошел «очень честный разговор».

Сам Путин до этого заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам переговоров на Аляске он указал, что Москва заинтересована в выводе Киева из сложившегося кризиса.