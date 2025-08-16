Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 04:33

Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине

Трамп: достижение договоренности по Украине теперь зависит от Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Заключение договоренности по урегулированию конфликта после саммита США и РФ в Анкоридже теперь зависит от президента Украины Владимира Зеленского, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, в этом также «придется немного поучаствовать европейским странам», передает Fox News.

Я думаю она [сделка] может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена, — сказал он.

Тем временем, президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся переговоры с американским коллегой очень хорошими. Оценка прозвучала после завершения многочасовых переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита было логичным: несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи.

Вопрос территорий мог оказаться главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске, заявил ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что быстро прийти к решению по такому сложному конфликту невозможно.

Дональд Трамп
США
Владимир Зеленский
Украина
