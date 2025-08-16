«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию

Российский президент Владимир Путин хочет добиться договоренности по Украине, сообщил президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске. По его словам, у них произошел очень честный разговор, передает Fox News.

После заявлений для прессы он (Путин. — NEWS.ru) выступил с очень хорошей речью, и я также подвел итоги — мы поговорили. Мы очень честно поговорили. Думаю, он хочет достичь [договоренности], — сказал Трамп.

Заключение договоренности по урегулированию конфликта после саммита США и РФ в Анкоридже теперь зависит от президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул Трамп. В этом также «придется немного поучаствовать европейским странам», добавил он.

Путин ранее заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.