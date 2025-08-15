Генпрокуратура РФ подала иск к самому крупному банку Латвии Генпрокуратура РФ 12 августа подала иск к Банку Латвии и АО Rietumu Banka

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к Банку Латвии, эти сведения указаны в картотеке арбитражных дел. Кроме того, подан иск Банку АО Rietumu Banka и его российскому представительству, московскому ООО «КИ Инвест» и ООО RB Investments.

Заявление, как уточняется, подано 12 августа, но суть требований не раскрывается. В списке ответчиков — ООО «КИ Инвест», Банк AO Rietumu Banka и АО Представительство банка Риетуму Банка Латвия в городе Москве, Банк Латвии и OOO RB Investments. При этом третьими лицами стали Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Центробанк РФ и ГУП города Москвы «Московский центр международного сотрудничества».

Ранее стало известно, что Латвия может выдворить почти тысячу граждан России, поскольку их разрешение на постоянное проживание на территории республики истекло. Так, под выдворение подпадает 841 россиянин.

До этого стало известно, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Такое же решение уже приняли Дания, Франция, Чехия и Эстония. В связи с этим в МИД РФ призвали россиян своевременно оформлять10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.