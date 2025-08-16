Тертые огурцы по-деревенски: готовим закуску на зиму за 15 минут

Эта закуска покорит вас простотой приготовления и насыщенным вкусом. В отличие от традиционных солений, тертые огурцы моментально пропитываются ароматами приправ. Такое блюдо идеально подходит к картошке или мясу.

Молодые плотные огурцы (2 кг) натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. с горкой соли, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. уксуса 9%. Как следует перемешайте и оставьте на 15 минут — за это время огурцы дадут сок.

На дно стерильных банок уложите по зонтику укропа, 2 лаврушки и 5 горошинок черного перца. Плотно утрамбуйте огурцы, залейте образовавшимся соком. Добавьте по 1 ст. л. подсолнечного масла в каждую банку, закатайте и храните в прохладном месте.

Совет: для пикантности добавьте 1/2 ч. л. молотой паприки или щепотку хлопьев чили.

