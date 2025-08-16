Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 05:25

Тертые огурцы по-деревенски: готовим закуску на зиму за 15 минут

Тертые огурцы: простой рецепт на зиму Тертые огурцы: простой рецепт на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска покорит вас простотой приготовления и насыщенным вкусом. В отличие от традиционных солений, тертые огурцы моментально пропитываются ароматами приправ. Такое блюдо идеально подходит к картошке или мясу.

Молодые плотные огурцы (2 кг) натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. с горкой соли, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. уксуса 9%. Как следует перемешайте и оставьте на 15 минут — за это время огурцы дадут сок.

На дно стерильных банок уложите по зонтику укропа, 2 лаврушки и 5 горошинок черного перца. Плотно утрамбуйте огурцы, залейте образовавшимся соком. Добавьте по 1 ст. л. подсолнечного масла в каждую банку, закатайте и храните в прохладном месте.

  • Совет: для пикантности добавьте 1/2 ч. л. молотой паприки или щепотку хлопьев чили.

Читайте также: домашние соленые помидоры — вкус как у бочковых, а готовятся очень быстро.

огурцы
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
домашние заготовки
салаты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение Трампа раскрыло, к чему приведет второй саммит с РФ
Трампа умилило желание Клинтон выдвинуть его на Нобелевскую премию
Посол РФ в Вашингтоне перечислил темы ближайших консультаций
ВСУ попытались атаковать Ставропольский край
Путин назвал приоритетные направления в работе правительства РФ
Новая выплата для родителей появится в России с 2026 года
«Реальный шанс»: Ульянов озвучил мнение о встрече Путина и Трампа на Аляске
Тертые огурцы по-деревенски: готовим закуску на зиму за 15 минут
Трамп не сообщил об итогах саммита на Аляске главному интересанту
Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в мирном процессе по Украине
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку и признать потери: что он сказал
США будут думать над необходимостью санкций против России
Стало известно о подготовке к встрече Трампа, Путина и Зеленского
Юрист разъяснил правила оплаты за наставничество
«Россия — большая сила»: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на уступки
Трамп напомнил о важном преимуществе России, которое нужно уважать
«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию
У Британии появились виды на Украину после перемирия
Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине
«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.