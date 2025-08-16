Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа

Центр европейской части России окажется во власти прохладного воздуха. Но на Волге, Урале и в Сибири достаточно тепло, а на Кавказе и Дальнем Востоке — жарко. О погоде в РФ на неделе с 18 по 24 августа NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

К какой погоде готовиться жителям Москвы и соседних областей

В Москве будет прохладно. Дневная температура составит плюс 15–20 градусов. При этом почти ежедневно на протяжении недели будут идти небольшие кратковременные дожди.

В Тверской, Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях максимальные значения температуры не превысят плюс 18–21 градус. Как и в столице, в этих регионах будут почти ежедневно идти дожди.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях в дневные часы воздух прогреется до плюс 18–20 градусов. Во второй половине недели потеплеет до +22–24. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях дневные температурные максимумы составят плюс 21–26 градусов, что ниже климатической нормы для Центрального Черноземья. В начале недели в этих регионах возможны местами слабые дожди, в остальное время будет без осадков.

Где ожидаются сильные дожди

В Петербурге 18 и 19 августа днем температура воздуха составит плюс 20–22 градуса. Будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. В последующие сутки воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, осадки прогнозируются в четверг.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура будет ниже климатической нормы, выпадут дожди. Столбики термометров в начале недели будут подниматься до +20 градусов. Во второй половине недели похолодает, и максимальные значения не превысят плюс 15–17 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и в Архангельской области в начале недели днем воздух прогреется до плюс 19–21 градуса. В понедельник местами пройдут сильные дожди, в последующие сутки — небольшие и умеренные. Во второй половине недели температура снизится, и максимальные значения будут находиться в диапазоне от +15 до +19 градусов.

В каких регионах будет стоять самая жаркая погода

На севере Приволжского федерального округа — в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях — будет теплее климатической нормы. В начале недели в этих регионах воздух прогреется до +24, ближе к выходным — до +22. Местами возможны кратковременные дожди, особенно во вторник, 19 августа.

На юге Приволжья — в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях — неделя начнется с теплой погоды. В дневные часы столбики термометров покажут +23–28 градусов. 18 августа в Ульяновской области местами будет до +30, в Оренбургской — до +30, в Самарской — до +32, в Саратовской — до +33. С середины недели температурный фон начнет постепенно снижаться. В четверг максимальные значения составят плюс 22–24 градуса. Сильные дожди ожидаются 19 августа в Ульяновской и Пензенской областях. В остальное время в этих и других регионах осадки будут небольшие и умеренные.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях погоду определяет антициклон. В этих регионах будет жарко и теплее климатической нормы. В начале недели местами воздух раскалится до +37 градусов, во второй половине — максимум до +32.

В Краснодарском крае и Адыгее также ожидается температура выше климатической нормы. В понедельник и вторник воздух прогреется до +35–37 градусов, в последующие дни — до +32–34. Осадки в первой половине недели маловероятны, во второй местами пройдут кратковременные дожди.

В Ставрополье и республиках Северного Кавказа в первые дни недели температура местами достигнет +37 градусов. В среду начнется постепенное понижение температурного фона. К выходным в дневное время воздух прогреется до +33 градусов, осадки не ожидаются.

В каких регионах стоит ждать аномальную температуру

На севере Уральского федерального округа — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — сохранится аномально жаркая погода с температурой выше климатической нормы на пять — семь градусов. Столбики термометров покажут +22–24, но практически ежедневно будут идти дожди.

В Свердловской и Тюменской областях также будет теплее среднегодовых значений. Столбики термометров в дневное время покажут в этих субъектах РФ около +23 градусов в понедельник и четверг. 19 и 20 августа воздух прогреется до +27. При этом пройдут небольшие и кратковременные дожди.

В Челябинской и Курганской областях в понедельник и вторник ожидается температура +25–30 градусов, выпадут кратковременные дожди. Затем столбики термометров опустятся до +23–26. Однако данные показатели выше той температуры, которая обычно бывает в этих регионах в конце августа.

На севере Красноярского края так же, как на севере Урала, установится аномально теплая погода с температурой на шесть — девять пунктов выше климатической нормы. В дневные часы воздух будет прогреваться до +24–26 градусов. На Таймыре возможны небольшие дожди в первой половине недели, к четвергу они могут усилиться. Кроме того, осадки ожидаются в Эвенкии и Туруханском районе Красноярья.

Какая погода ожидается в самых холодных регионах

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях неделя начнется с интенсивных дождей, которые в более умеренном формате продолжатся на протяжении рабочих дней. Температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на три пункта. В понедельник и вторник ожидается +23–25 градусов. Ближе к выходным местами воздух прогреется до +29.

В Республике Алтай, Тыве и Хакасии, в центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области в начале недели ожидается температура до +27–29 градусов. К середине недели станет прохладнее — +23–25. Во вторник выпадут сильные дожди, в последующие сутки — умеренные.

На севере Якутии будет на шесть градусов теплее нормы — до +25 в дневное время. В понедельник и вторник осадки не ожидаются, в среду и четверг выпадут небольшие кратковременные дожди. На юге потеплеет до +23 градусов, прогнозируются дожди на протяжении недели. На востоке Республики Саха в понедельник, вторник и среду столбики термометров поднимутся до +15, к четвергу потеплеет до +19. На западе региона ожидается температура до +26 градусов, без осадков. В центральных районах выпадут кратковременные осадки. Максимальная температура в дневное время достигнет отметки +23–25 градусов.

В Магаданской области будут выпадать осадки в течение всей недели. Наиболее сильные дожди прогнозируются в понедельник, вторник и четверг. Температура воздуха будет достигать +17–20 градусов.

На Чукотке в начале недели ожидается до +18, к четвергу похолодает примерно на три градуса. Осадки прогнозируются на протяжении всей недели.

На Камчатке температура воздуха будет варьироваться от +18 до +22 градусов, что выше климатической нормы. На полуострове будет ненастно всю неделю, наиболее сильные дожди ожидаются с 18 по 20 августа.

В каких регионах будет жарко и дождливо

В Бурятии в понедельник и вторник ожидается температура до +27 градусов, в последующие дни — до +23–25. В Забайкалье в первой половине недели воздух прогреется до +24–26, во второй половине станет на пару градусов прохладнее. При этом сильные дожди будут идти практически ежедневно.

В Амурской области прогнозируется температура +25 градусов. Будет пасмурно и дождливо практически в течение всей рабочей недели. В Хабаровском крае также выпадут осадки, наиболее сильные — во вторник. Температура воздуха составит +25–27 градусов.

В Приморье прогнозируются сильные осадки 19 августа. Температура воздуха будет выше климатической нормы, в дневное время в начале недели потеплеет до +30 градусов, во второй половине — до +28.

На Сахалине воздух прогреется до +23–26 градусов. Сильные дожди ожидаются во вторник и среду.

