06 сентября 2025 в 10:35

В Москве наступило бабье лето

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

В Москву в начале сентября пришло бабье лето, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В субботу жителей столицы ожидает солнечная погода, а температура воздуха поднимется до +22 градусов, передает РИА Новости.

В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы (в субботу. — NEWS.ru) воздух прогреется до плюс 19 — плюс 22 градусов, — отметил Тишковец.

Синоптик также спрогнозировал северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Давление в атмосфере будет повышаться и достигнет отметки 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго будет длиться бабье лето в Москве. По словам эксперта, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября. Температура поднимется до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.

Москва
погода
синоптики
бабье лето
