В Молдавии умирают пенсионеры из-за сумм штрафов за переводы из РФ Экс-премьер Молдавии Тарлев: суммы штрафов за переводы из РФ вызывают инфаркты

В Молдавии зафиксированы случаи смерти пенсионеров из-за неподъемных штрафов за денежные переводы из России, сообщил журналистам в Кишиневе лидер партии «Будущее Молдовы» (входит в Патриотический блок), премьер-министр страны в 2001 — 2008 годах Василий Тарлев. По его словам, сотрудники правоохранительных органов назначают пожилым людям санкции в размерах, которые те не в состоянии выплатить.

Экс-премьер сообщил о нескольких случаях, когда пенсионеры умирали от инфаркта после получения уведомлений о штрафах. Суммы взысканий достигают 35 тысяч леев (около 150 тыс. рублей), что является неподъемным для большинства пожилых людей.

Это – деньги, которых они в жизни не видели. Один из таких инцидентов произошел на севере Молдавии на днях: женщину старше 80 лет полицейский оштрафовал за перевод от внука, работающего в России. После известия о сумме в 35 тысяч леев пенсионерка скончалась от инфаркта, — указал Тарлев.

Данные заявления прозвучали на фоне массовых обысков и задержаний активистов оппозиционных партий, которые проводятся молдавскими правоохранительными органами по делу о возможном подкупе избирателей. Власти утверждают, что эти меры направлены на борьбу с электоральной коррупцией, в то время как оппозиция расценивает их как политические преследования.