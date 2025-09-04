Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними

Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними Шор: молдавская полиция проводит налеты на оппозицию перед выборами в парламент

Молдавская полиция «превратилась в бандитов» и проводит налеты на оппозицию, чтобы запугать население перед предстоящими парламентскими выборами, заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор. По его словам, цель действующей власти заключается в том, что люди боялись голосовать против правящей партии.

Молдавская полиция давно превратилась в бандитов и проводит настоящие налеты. Они «кошмарят» мирных граждан, чтобы нагнать страха перед выборами, чтобы люди боялись высказывать свою позицию, боялись голосовать против ПДС (правящей партии «Действие и солидарность». — NEWS.ru), — поделился Шор.

Он также рассказал, что полицейские арестовывают его сторонников, возбуждают против них сфабрикованные уголовные дела и обвиняют в преступлениях, которых они не совершали. Количество фейков про оппозицию в социальных сетях «зашкаливает», добавил политик.

Ранее стало известно, что Европейский союз отклонил предложение о предоставлении Молдавии ускоренной процедуры вступления в ЕС по сравнению с Украиной. По данным осведомленных источников, несмотря на активное продвижение технической подготовки к членству обоих государств, инициатива о приоритетном рассмотрении заявки Кишинева была снята с обсуждения вследствие позиции, занятой украинской стороной.