07 сентября 2025 в 01:00

Потомок слуг нацистов Каллас истерит от победы РФ над Германией: ЕС в шоке

Кая Каллас в представлении ИИ Кая Каллас в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зампредседателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила: слова о том, что СССР и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне, — это «что-то новенькое». Такая реакция вызвала недоумение даже на Западе. Это невежество или просто провокация? Почему западные элиты пытаются поставить под сомнение подвиг советского народа и как Россия на это ответит — в материале NEWS.ru.

Что удивило Каллас в заявлении России и Китая

Заявление Москвы и Пекина о совместной победе СССР и Китая во Второй мировой войне не понравилось главе европейской дипломатии Кае Каллас. На конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС она высказалась критически в адрес президента РФ Владимира Путина, заявившего, что народы двух стран понесли самые тяжелые потери во Второй мировой и приняли на себя основной удар.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: „Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм“, а я подумала: „Окей, это что-то новенькое“», — отметила Каллас.

Исторические познания Каллас вызвали недоумение у кипрского журналиста Алекса Христофору. В соцсети X он резко раскритиковал высказывание чиновницы о роли Советского Союза во Второй мировой войне и призвал общественность задуматься над тем, кто стоит во главе дипломатии ЕС.

«Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь», — написал Христофору.

Когда еще Каллас пыталась испортить России праздник Победы

В апреле 2025 года Каллас пригрозила, что поездки иностранных делегаций на празднование 9 Мая в Москву будут иметь политические последствия. Она сделала особый акцент на странах — кандидатах на вступление в ЕС, которым участие в мероприятиях в России было рекомендовано исключить.

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, — они будут иметь последствия. Мы четко дали им это понять», — подчеркнула политик.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каллас не имеет права угрожать лидерам за желание посетить парад Победы в Москве. «Как [Каллас] может сказать премьеру суверенного государства, что она его предупреждает от поездки куда-либо? <…> Речь идет об истории, правде и ни о чем ином», — подчеркнул он.

Чем объясняются слова Каллас

Это и невежество, и банальная провокация одновременно, отметил в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. «Каллас не может не знать о том, кто победил во Второй мировой войне. Ну хотя бы потому, что она училась в советской школе. И даже если у нее амнезия, то все равно эти вещи она должна помнить», — пояснил он.

По его словам, общий тренд сейчас на Западе — вывести Россию из состава стран-победительниц. «Идет полная „отмена“ России, в том числе и историческая. И это нужно для выведения Москвы из состава победителей над нацизмом в условиях, когда нацизм возрождается и обретает реальные черты. У России не остается ничего иного, как выполнить лозунг „можем повторить“, если дело дойдет до реальных столкновений», — добавил эксперт.

По мнению политолога Александра Асафова, высказывание Каллас нельзя назвать ни невежеством, ни провокацией. «Это трансляция своей идеологической позиции по этому вопросу. Она живет в такой версии истории и будет ее поддерживать», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Возможно, это объясняется тем, что мать Каллас провела детство в Сибири, куда ее родителей депортировали из Эстонии в 1949 году как семью члена эстонского военного формирования «Омакайтсе» («Самооборона»), сотрудничавшего с нацистской Германией и занимавшегося уничтожением евреев.

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Как Россия может ответить на эти заявления

Россия в этой ситуации может только усиливать теоретическое и идеологическое давление, но у нее для этого очень ограниченный ресурс, посетовал Скачко.

«РФ вытолкнута в информационном плане с Запада. Ведь перед тем, как прийти к обработке собственного населения, практически все средства массовой информации, так или иначе работающие с альтернативной точкой зрения, были закрыты во всех странах Европы, та же Russia Today. И чтобы пользоваться этой точкой зрения, население должно захотеть. И кто хочет, тот и пользуется, но для этого нужны какие-то технические приспособления и всякие ухищрения. Многие этого не хотят, просто не желают. Зачем это европейскому обывателю?» — пояснил Скачко.

По мнению Асафова, отвечать на такие заявления России не особенно и нужно. «Во-первых, субъектность Каллас довольно сильно ограничена. Во-вторых, от ее заявлений, а также решений и предложений не зависит ровным счетом ничего. Поэтому можно сделать какие-то выводы, но я не вижу, что можно сделать продуктивного в этом ключе, чтобы это принесло какой-то результат. То, что русофобия будет дальше, как и попытки переписать историю, — это очевидно. Это не сюрприз», — заключил аналитик.

