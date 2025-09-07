Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 02:58

Ограничения введены еще в одном российском аэропорту

Росавиация ввела ограничения на полеты самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, запреты касаются всех категорий воздушных судов

Что послужило причиной для введения ограничений — в Росавиации не уточнили. Предполагается, что меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее аналогичная мера была введена в аэропорту Волгограда. Запреты начали действовать в соответствии со стандартными процедурами обеспечения авиационной безопасности.

До этого стало известно о возобновлении регулярных рейсов в аэропорту Геленджика. Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, в ближайшее время такие же разрешения затронут другие воздушные гавани в российских городах. Какие именно объекты снова будут функционировать, министр не озвучил.

Позднее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко заявил, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. Он отметил, что после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

самолеты
ограничения
аэропорты
Нижний Новгород
