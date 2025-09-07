Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 02:39

Белорусская теннисистка во второй раз получила главный приз US Open

Белорусская теннисистка Соболенко во второй раз стала победительницей US Open

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. В финальном матче она обыграла американскую спортсменку русского происхождения Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6.

Теннисистка, занимающая первую строчку в рейтинге WTA и посеянная под первым номером, продемонстрировала уверенную игру в течение всего турнира. Анисимова выступала под восьмым номером посева.

Эта победа стала для Соболенко второй подряд на US Open. Триумф в Нью-Йорке позволил спортсменке достичь знаковой отметки в 100 выигранных матчей на турнирах Большого шлема.

Для Соболенко этот сезон стал успешным. Она смогла достичь финала на трех из четырех турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева не стала участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева неудачно подвернула ногу и упала, повредив лодыжку. В нынешнем сезоне Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла первой ракетке мира Иге Швентек.

теннис
Белоруссия
победы
Арина Соболенко
