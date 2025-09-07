ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: последствия, радиация, есть ли угроза

Вооруженные силы Украины атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотников. Что об этом известно, какая радиация после удара, есть ли разрушения?

Что известно об атаке на ЗАЭС

В пресс-службе атомной станции сообщили, что атака произошла вечером в субботу, 6 сентября. Удар был нанесен по крыше корпуса «Г». В МО России данные сведения пока не комментировали.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — подчеркнули в официальном канале АЭС.

Условия безопасной эксплуатации объекта не были нарушены, заявили в ЗАЭС. АЭС продолжает работу в прежнем режиме, добавили в пресс-службе.

Радиация после удара БПЛА

После атаки украинских беспилотников на Запорожской АЭС сохраняется нормальная радиационная обстановка, сообщила пресс-служба атомной станции. Пределы безопасной эксплуатации станции не нарушены, ее работа продолжается в штатном режиме.

Серьезных разрушений и возгорания удалось избежать.

«Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме», — указано в сообщении.

Регулярные обстрелы ВСУ, жертвы

Регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента, заявил эксперт в области атомной энергетики и советник главы Республики Крым Ренат Карчаа. По его словам, сказанным в эфире телеканала «Крым 24», этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

«Цель по Запорожской атомной станции как была, так и остается — спровоцировать ядерный инцидент. Затем обвинить Российскую Федерацию в неспособности обеспечивать ядерную безопасность и усилить свои переговорные позиции в части торга по Запорожской атомной станции», — сообщил он.

При этом в Росатоме заявили, что из-за возросшей интенсивности атак ВСУ на Запорожскую АЭС и близлежащие районы погибли три человека. По данным госкорпорации, удары по ЗАЭС участились за последний месяц.

«Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении.

В Росатоме уточнили, что за последние три недели в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли трое местных жителей. Среди жертв числятся двое мужчин и пожилая женщина.

