07 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 сентября, стабильность

Пыльца: прогноз на 7 сентября в Москве

Воскресенье — еще один день со спокойным аллергическим фоном. Уровень пыльцы в столице сегодня по-прежнему не представляет серьезной угрозы для чувствительных людей.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в это воскресенье, 7 сентября, будет переменчивой. Максимальная температура составит +21 °C. По-настоящему солнечно будет только в утренние часы. Затем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 7 сентября

Ситуация с аллергенами остается стабильно благоприятной. Отсутствие активного пыления растений и сухая погода продолжают играть на руку аллергикам.

  • Злаки и полынь присутствуют в атмосфере в незначительных количествах. Если вы живете рядом с парками, то уровень пыльцы в вашем районе сейчас может быть чуть выше, но все равно останется незначительным — до 10 единиц на кубометр.

  • Облачная погода может незначительно поддерживать споры альтернарии и кладоспориума, но их концентрация не является высокой.

Уровень пыльцы в воздухе в конце недели остается низким. Однако в то же время переменная облачность создает условия для умеренной активности спор плесени, поэтому чувствительным к ним людям стоит сохранять внимательность. Рекомендуем проветривать помещения в утренние часы, когда солнце активнее всего.

Анастасия Фомина
А. Фомина
