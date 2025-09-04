Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:09

На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом

Журналист Христофору раскритиковал слова Каллас об СССР и победе над нацизмом

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Исторические познания главы европейской дипломатии Каи Каллас вызвали недоумение у кипрского журналиста Алекса Христофору. В соцсети X он резко раскритиковал высказывания высокопоставленной чиновницы о роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Журналист обратил внимание, что Каллас назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой «чем-то новеньким». Христофору призвал общественность задуматься над тем, кто стоит во главе дипломатии ЕС.

Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь, — написал Христофору.

Ранее Путин обвинил ряд западных стран в систематических попытках пересмотра итогов Второй мировой войны. Он заявил, что историческая правда замалчивается в угоду политической конъюнктуре, а вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов игнорируются. Российский лидер подчеркнул недопустимость ревизии итогов войны, закрепленных в Уставе ООН, и отметил согласие РФ и Китая в этом вопросе.

Евросоюз
Кая Каллас
нацизм
журналисты
