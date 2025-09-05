Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:02

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Заливной пирог с капустой Заливной пирог с капустой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с капустой — отличное решение для быстрого ужина или сытного перекуса. Сочная капустная начинка и вкусное тесто делают этот пирог универсальным блюдом. Ешьте сами, угощайте друзей и родственников.

Ингредиенты

  • Капуста свежая белокочанная— 400 г
  • Луковица (средняя) — 1 шт.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Пшеничная хлебопекарная мука — 1 стакан
  • Морковка (можно не добавлять) — 1 шт.
  • Сметана (возьмите пожирнее, от 15% и выше) — 1 стакан
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное — для жарки
  • Приправы

Способ приготовления

Мелко нарубите капусту, слегка обжарьте. Закиньте к ней же нарезанный лук. Можно еще добавить морковки для вкуса. Потушите, пока ингредиенты не станут мягкими, посолите и поперчите. В подходящую емкость разбейте яйца, взбейте их слегка, а затем добавьте майонез со сметаной и солью на кончике ножа. Как следует размешайте, чтоб не было комков. Идеальное тесто будет жидким, как на оладьи. Половину теста вылейте на дно формы. Сверху положите и тщательно распределите капусту. Залейте второй половиной теста. Выпекайте полчаса или чуть дольше (зависит от вашей плиты) при температуре 180 градусов. Подождите, пока не получится красивая румяная корочка.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: оладьи из кабачков с сыром.

блюда
капуста
кулинария
кухня
пироги
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю в Хакас
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.