Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Заливной пирог с капустой — отличное решение для быстрого ужина или сытного перекуса. Сочная капустная начинка и вкусное тесто делают этот пирог универсальным блюдом. Ешьте сами, угощайте друзей и родственников.

Ингредиенты

Капуста свежая белокочанная— 400 г

Луковица (средняя) — 1 шт.

Куриные яйца — 3 шт.

Пшеничная хлебопекарная мука — 1 стакан

Морковка (можно не добавлять) — 1 шт.

Сметана (возьмите пожирнее, от 15% и выше) — 1 стакан

Майонез — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло подсолнечное — для жарки

Приправы

Способ приготовления

Мелко нарубите капусту, слегка обжарьте. Закиньте к ней же нарезанный лук. Можно еще добавить морковки для вкуса. Потушите, пока ингредиенты не станут мягкими, посолите и поперчите. В подходящую емкость разбейте яйца, взбейте их слегка, а затем добавьте майонез со сметаной и солью на кончике ножа. Как следует размешайте, чтоб не было комков. Идеальное тесто будет жидким, как на оладьи. Половину теста вылейте на дно формы. Сверху положите и тщательно распределите капусту. Залейте второй половиной теста. Выпекайте полчаса или чуть дольше (зависит от вашей плиты) при температуре 180 градусов. Подождите, пока не получится красивая румяная корочка.

