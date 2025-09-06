Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 20:34

В России создали аналог украинской «Бабы-яги»

Аналог украинского гексакоптера «Баба-яга» показали на «Дроннице»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская компания «Антигравитация» представила отечественный аналог украинского гексакоптера «Баба-яга», сообщает ТАСС. Презентация состоялась на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Это разработанный нами аппарат, изготовлен для сельскохозяйственных задач, но легко адаптируется под иные применения. Это аналог «Бабы-яги». Максимально отечественное производство, — рассказал представитель компании.

Дрон обладает максимальной полезной нагрузкой 80 кг и скоростью полета до 70 км/ч. Время полета с максимальной загрузкой составляет около 20 минут. Система автопилота и программное обеспечение полностью отечественные, однако двигатели и аккумуляторы пока используются китайские. Отмечается, что российские производители уже начали изготовление опытных образцов этих компонентов.

Ранее российские десантники сбили украинскую «Бабу-ягу» в Херсонской области недалеко от Днепра и сняли это на видео. Оператор российского дрона аккуратно подвел свой беспилотник к устройству ВСУ и пошел на таран.

дроны
аналоги
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского
«300 метров от энергоблока»: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго
Стало известно, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Моди посвятили в планы «коалиции желающих»
В России создали аналог украинской «Бабы-яги»
На Западе отметили главное отличие Трампа от диктатора
Жители Одессы жалуются на масштабный пожар после объявления тревоги
Витаминная бомба: самая полезная для иммунитета заготовка на зиму
В США спрогнозировали рецессию экономики из-за политики Трампа
Зрелищные воздушные тараны «Мары» и «Фурии» попали на видео
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для сексуального насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.