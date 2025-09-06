В России создали аналог украинской «Бабы-яги»

Российская компания «Антигравитация» представила отечественный аналог украинского гексакоптера «Баба-яга», сообщает ТАСС. Презентация состоялась на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Это разработанный нами аппарат, изготовлен для сельскохозяйственных задач, но легко адаптируется под иные применения. Это аналог «Бабы-яги». Максимально отечественное производство, — рассказал представитель компании.

Дрон обладает максимальной полезной нагрузкой 80 кг и скоростью полета до 70 км/ч. Время полета с максимальной загрузкой составляет около 20 минут. Система автопилота и программное обеспечение полностью отечественные, однако двигатели и аккумуляторы пока используются китайские. Отмечается, что российские производители уже начали изготовление опытных образцов этих компонентов.

Ранее российские десантники сбили украинскую «Бабу-ягу» в Херсонской области недалеко от Днепра и сняли это на видео. Оператор российского дрона аккуратно подвел свой беспилотник к устройству ВСУ и пошел на таран.