Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:26

Илон Маск анонсировал свой аналог Wikipedia

Илон Маск создает альтернативу Wikipedia с запрещенными источниками

Илон Маск Илон Маск Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания xAI будет создавать альтернативную версию онлайн-энциклопедии Wikipedia под названием Grokipedia, сообщил бизнесмен Илон Маск в соцсети X. По его словам, новый ресурс будет использовать при создании контента источники, которые в настоящее время запрещены в оригинальной энциклопедии.

Проект станет ответом на критику существующей модели Wikipedia, где запрещены к цитированию такие издания, как Fox News, Breitbart и New York Post. Маск заявил, что Grokipedia будет создана «ради всех знаний человечества» и ее результаты будут опубликованы в открытом доступе.

Разработкой энциклопедии займется искусственный интеллект Grok от xAI. По мнению Маска, новый проект станет «существенным улучшением Wikipedia» и необходимым шагом на пути к цели xAI — познанию Вселенной.

Ранее сообщалось, что США рискуют уступить лидерство в освоении Луны Китаю. Основной проблемой стало значительное отставание SpaceX в создании лунного посадочного модуля. Маск не раз обещал стремительные технологические прорывы, но зачастую сроки затягивались или обещания так и не выполнялись.

Илон Маск
аналоги
энциклопедии
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.