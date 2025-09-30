Илон Маск анонсировал свой аналог Wikipedia

Компания xAI будет создавать альтернативную версию онлайн-энциклопедии Wikipedia под названием Grokipedia, сообщил бизнесмен Илон Маск в соцсети X. По его словам, новый ресурс будет использовать при создании контента источники, которые в настоящее время запрещены в оригинальной энциклопедии.

Проект станет ответом на критику существующей модели Wikipedia, где запрещены к цитированию такие издания, как Fox News, Breitbart и New York Post. Маск заявил, что Grokipedia будет создана «ради всех знаний человечества» и ее результаты будут опубликованы в открытом доступе.

Разработкой энциклопедии займется искусственный интеллект Grok от xAI. По мнению Маска, новый проект станет «существенным улучшением Wikipedia» и необходимым шагом на пути к цели xAI — познанию Вселенной.

