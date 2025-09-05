Саммит ШОС — 2025
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски

Картофельная бабка по-белорусски Картофельная бабка по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная бабка — это сытный пирог из доступных ингредиентов. Рассказываем, как испечь картофельную бабку с фаршем в духовке. Получается очень вкусно!

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Фарш (свиной, говяжий, куриный) — 450 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Яйцо С1 — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

Очищенные чеснок и одну луковицу нашинкуйте небольшими кубиками. Всыпьте лук в сковороду с разогретым маслом, жарьте 4 минуты на маленьком огне. Всыпьте чесночные кубики и жарьте еще 1 минуту.

Печем картофельную бабку Печем картофельную бабку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Добавьте фарш, разомните на небольшие кусочки. Жарьте до золотистости фарша. В процессе всыпьте соль. Картофель и вторую луковицу очистите, произвольно нарежьте и измельчите с помощью мясорубки (выберите насадку с мелкими отверстиями). В качестве альтернативы можно использовать мелкую терку. Перемешайте овощи до однородности. Переложите овощную массу в сито и прижмите, чтобы избавиться от лишнего сока. Вбейте к картошке яйцо, всыпьте муку и посолите. Перемешайте до однородности. Смажьте форму для выпекания растительным маслом со всех сторон. Распределите по дну 1/2 массы из картофеля, покройте фаршем, накройте остатками картошки. Слои должны быть ровными и не смешиваться. Сливочное масло нарежьте тонкими полосками и выложите поверх бабки. Готовьте в духовке на 180 градусах в течение 50–60 минут. Угощение схватится и зазолотится. Картофельная бабка готова!

Ранее мы поделились рецептом белорусской драчены.

