Петербуржцы «заплакали» из-за химического запаха в нескольких районах

06 сентября 2025 в 23:44

SHOT: химический запах окутал несколько районов Санкт-Петербурга

Дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге Дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители нескольких районов Санкт-Петербурге сообщили о появлении резкого химического запаха вечером 6 сентября, пишет Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, неприятный запах вызывает слезотечение и ощущается во рту.

Информация о запахе начала поступать от жителей примерно два часа назад. Химическая вонь ощущается в Невском, Приморском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах города. Очевидцы сравнивают запах с горелой проводкой, йодом или хлором.

Причины происшествия пока не установлены. Официальной информации от властей города на данный момент не поступало.

Ранее жители Нижнего Новгорода пожаловались на вонь в городе. По словам горожан, неприятный запах можно было заметить в центре, а также в районе Щербинки. Местные жители в Сети предполагали, что их «опять травят». За зловонными выбросами со станции аэрации наблюдал Росприроднадзор. После этого мэрия также закупила новое оборудование для мониторинга качества воздуха.

