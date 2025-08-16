Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус» Террористы из «Крокуса» после бегства на Украину хотели уехать в Афганистан

Четверо исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» после совершения преступления планировали перебраться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Согласно показаниям обвиняемого Мухаммадсобира Файзова, за совершение теракта ему обещали заплатить 1 млн рублей, но денег он так и не получил.

Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — отметил Файзов.

Ранее сообщалось, что после нападения на «Крокус» террористов должен был встретить в Брянской области помощник Ках-ках. По данным следствия, этот человек должен был помочь им перейти границу с Украиной и добраться до Киева. При этом личность сообщника остается неизвестной, поскольку никто из фигурантов его не знал.

До этого стало известно, что судебный процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» идет ускоренными темпами и может завершиться до конца 2025 года. Заседания проводятся три раза в неделю практически без переносов. Первоначально рассмотрение дела планировалось завершить ко второй годовщине трагедии, то есть к марту 2026 года, однако сейчас сроки существенно сократились.