Раскрыта роль загадочного Ках-каха в деле о теракте в «Крокусе» ТАСС: сообщник террористов из «Крокуса» должен был помочь им бежать на Украину

После нападения на «Крокус Сити Холл» четверых исполнителей теракта должен был встретить в Брянской области помощник Ках-ках, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным следствия, этот человек должен был помочь им перейти границу с Украиной и добраться до Киева. При этом личность сообщника остается неизвестной — никто из фигурантов его не знал.

Из показания Шамсидина Фаридуни следует, что до совершения теракта от организатора Сайфулло поступала информация, что после совершения преступления им необходимо ехать в сторону Брянской области, где их встретит человек по имени Ках-ках, который поможет перейти границу и сопроводит до г. Киева, где они получат вознаграждение. Конкретно ему обещали 1 млн рублей, — говорится из материалах.

До этого стало известно, что двое полицейских, охранявших общественный порядок в «Крокус Сити Холле» во время концерта «Пикника», в момент нападения террористов были без оружия. В ходе допроса один из правоохранителей, являющийся свидетелем по уголовному делу, сообщил, что они с напарником получили от командира устный приказ сдать служебное оружие в специальную комнату хранения. Причину такого решения они не знали, объяснил полицейский.