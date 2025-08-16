Акции компаний на внебиржевых торгах обрушились после саммита на Аляске

Акции «Газпрома», «Сбера», РУСАЛа, НОВАТЭКа и «Яндекса» отреагировали снижением в ходе внебиржевых ночных торгов выходного дня на завершение российско-американском саммите на Аляске, свидетельствуют данные «Т-инвестиций». Уточняется, что, например, акции «Газпрома» к закрытию пятничных торгов в минимуме снизились на 4,74%, до 135,77 руб. за бумагу, передает ТАСС.

Акции «Сбера» лишились 2,98%, опускаясь до 309,87 руб. за акцию. Бумаги НОВАТЭКа упали на 4,58%, до 1215,8 руб. Акции РУСАЛа упали на 5%, до 34,86 руб. Бумаги «Яндекса» опустились до 4245 руб. (-3,74%).

Трамп ранее по итогам встречи с российским лидером сообщил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в украинском урегулировании. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский является тем, от кого зависит заключение договоренностей.

Также Трамп посоветовал Зеленскому пойти на соглашение с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Москва обладает большой силой, чем Киев похвастаться не может.

Тем временем постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что переговоры по урегулированию на Украине между президентами РФ и США Путиным и Трампом предоставили возможность улучшить и оздоровить международные отношения. По его словам, Украина и Евросоюз наверняка «продолжат свои попытки сорвать мирные тенденции».