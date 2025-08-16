В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Беспилотные летательные аппараты ударили по Миллеровскому району Ростовской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку. В результате обошлось без пострадавших, однако в двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла.

Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла, — говорится в сообщении.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, с 22:55 до полуночи системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.