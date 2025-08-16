Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 07:07

В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотные летательные аппараты ударили по Миллеровскому району Ростовской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку. В результате обошлось без пострадавших, однако в двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла.

Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла, — говорится в сообщении.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, с 22:55 до полуночи системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второго фигуранта дела о падении с высоты отправили под домашний арест
В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России
«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ
Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области
Войска начали стягивать резервы к Красноармейску
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа
Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь
«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр
Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус»
В ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа
В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА
ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»
Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин
Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами
Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите
Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.