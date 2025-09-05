Саммит ШОС — 2025
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку на Ростовскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал, — написал он.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ также атаковали Ростовскую область, тогда в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой.

Тем временем Минобороны РФ передавало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.

До этого уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что всего 35 мирных жителей с начала года погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 232 человека получили ранения. По ее словам, среди погибших — трое детей, среди пострадавших — семеро.

