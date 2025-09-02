SHOT сообщил, что обломки БПЛА рухнули рядом с многоэтажкой под Ростовом

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Ростовскую область, в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что работа ПВО в небе над регионом началась около 22.00 мск, было сбито несколько воздушных целей. Как уточнил SHOT, повреждения получили автомобили, также в здании выбило стекла и оконные рамы, никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.



До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.