Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 23:09

SHOT сообщил, что обломки БПЛА рухнули рядом с многоэтажкой под Ростовом

SHOT: обломки БПЛА упали рядом с жилой многоэтажкой в Белой Калитве

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Ростовскую область, в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что работа ПВО в небе над регионом началась около 22.00 мск, было сбито несколько воздушных целей. Как уточнил SHOT, повреждения получили автомобили, также в здании выбило стекла и оконные рамы, никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

БПЛА
ВСУ
атаки
Ростовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash заявил о серии взрывов над известным российским курортом
Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов
«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде
Трамп пригрозил, что США изменят позицию по украинскому вопросу
За три часа над пятью регионами России сбили почти 30 беспилотников
“Персиковый бланш”: готовим самые вкусные маринованные помидоры
Российский БПЛА сбросил бойцу СВО один предмет и показал реакцию на видео
SHOT сообщил, что обломки БПЛА рухнули рядом с многоэтажкой под Ростовом
Вучич рассказал, как сложно бывает готовиться к переговорам с Путиным
«Конституцию 1993 года писали в США»: Руцкой о стране и обществе
Трамп рассказал о своих дальнейших действиях по Украине
Трамп заявил, что выяснил «интересные вещи» о конфликте на Украине
Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом
Трамп впервые появился на людях на фоне слухов о своей смерти
Квашеные помидоры на зиму с медово-горчичным рассолом
В российском городе перестали летать самолеты
Тыквенно-хурмовое пюре с куркумой для иммунитета
Награда от Путина, «Спартак»: как живет школьник, спасший людей в «Крокусе»
Раскрыта правда о закупке «мертвых» дронов для ВСУ
Пассажиры пострадали при аварийном снижении самолета на 1300 метров
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.