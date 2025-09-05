Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 20:53

Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф

Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,95 млрд за антиконкурентную рекламу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия наложила на американскую корпорацию Google штраф в размере €2,95 млрд (около 281 млрд рублей) за нарушение антимонопольного законодательства в рекламном секторе, сообщает Reuters. Как установил регулятор, компания с 2014 года систематически отдавала предпочтение собственным сервисам, ограничивая честную конкуренцию.

На Google был наложен антимонопольный штраф ЕС в размере €2,95 млрд за антиконкурентную практику в рекламном бизнесе. Это второй по величине штраф Google после рекордного в размере €4,3 млрд (около 410 млрд рублей), выписанного в 2018 году. Компания также была оштрафована на €2,42 млрд (около 230 млрд рублей) в 2017 году и €1,49 млрд (около 142 млрд рублей) в 2019 году, — говорится в материале.

Суд обязал Google в течение 60 дней представить план по прекращению дискриминационной практики и устранению конфликтов интересов. Компания должна пересмотреть свои бизнес-процессы, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка.

Представители Google раскритиковали решение регулятора, назвав его ошибочным. Вице-президент по глобальному регулированию Ли-Энн Малхолланд заявила о намерении подать апелляцию, подчеркнув, что требования ЕК могут навредить тысячам европейских компаний.

По словам Малхолланд, на рынке существует больше альтернатив сервисам Google, чем когда-либо прежде. Компания настаивает на том, что ее практика не нарушает конкурентные принципы и способствует развитию цифровой экономики.

Ранее Google обратилась к миллиардам пользователей сервиса Gmail с рекомендацией немедленно обновить пароли. Поводом для срочных мер стала хакерская атака, осуществленная группой ShinyHunters.

Еврокомиссия
штрафы
Google
конкуренция
реклама
