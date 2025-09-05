В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ Мэр Энергодара Пухов: один человек получил тяжелые ранения при артобстреле ВСУ

Один человек пострадал при обстреле Энергодара артиллерией ВСУ, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, мужчина 1974 года рождения получил тяжелые ранения. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают все возможное для спасения его жизни, — написал Пухов.

В предыдущей публикации градоначальник предупредил жителей о начавшемся артобстреле ВСУ. Прилеты фиксировались в непосредственной близости от городской застройки. Он призывал горожан воздержаться от посещения 1-го микрорайона, района городского парка и гаражных кооперативов.

Ранее в Херсонской области в результате атаки ВСУ смертельные травмы получили два мирных жителя Херсонской области. Противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте.

До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.