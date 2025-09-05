Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 21:03

В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ

Мэр Энергодара Пухов: один человек получил тяжелые ранения при артобстреле ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Один человек пострадал при обстреле Энергодара артиллерией ВСУ, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, мужчина 1974 года рождения получил тяжелые ранения. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают все возможное для спасения его жизни, — написал Пухов.

В предыдущей публикации градоначальник предупредил жителей о начавшемся артобстреле ВСУ. Прилеты фиксировались в непосредственной близости от городской застройки. Он призывал горожан воздержаться от посещения 1-го микрорайона, района городского парка и гаражных кооперативов.

Ранее в Херсонской области в результате атаки ВСУ смертельные травмы получили два мирных жителя Херсонской области. Противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте.

До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.

Россия
Запорожская область
Энергодар
обстрелы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Режим тишины в Нижегородской области: правила и исключения
Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду
В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью
Володин предложил включить участников СВО в педагогический состав школ
Операция «Багратион», НАТО: ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября
Стало известно, как выглядит Соседов после пересадки волос
Глава Минобороны России побывал на торжественном приеме в посольстве КНДР
Свекла в фольге, тающая во рту: простой способ удивить гостей
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.