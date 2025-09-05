Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 20:30

Свекла в фольге, тающая во рту: простой способ удивить гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите раскрыть истинный, сладкий и насыщенный вкус обычной свеклы? Запекание в духовке — лучший способ! Этот метод простой и не требует постоянного внимания, а результат превзойдет все ожидания. Запеченная свекла в фольге в духовке получается невероятно ароматной, сочной и идеально подходит для салатов, гарниров или даже как самостоятельное блюдо.

Запеченная свекла в фольге в духовке получается особенно сочной и ароматной, если не мыть овощ слишком тщательно перед запеканием. Достаточно смыть крупные загрязнения, но оставить кожуру сухой. Это поможет свекле не терять влагу в процессе приготовления. Солить перед запеканием не нужно — это может сделать ее твердой. Каждый корнеплод заверните в фольгу плотно, словно в кокон, чтобы не было щелей.

Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Время запекания зависит от размера: мелкие экземпляры готовы за 1–1,5 часа, крупным может потребоваться до 2,5 часов. Готовность проверяйте с помощью зубочистки — она должна входить легко. После остывания кожура снимается буквально одним движением.

Такая запеченная свекла в фольге в духовке идеально подходит для винегрета, борща, салата с сыром и орехами или просто с каплей растительного масла и чесноком. Она сохраняет максимум витаминов, не теряет цвет и приобретает насыщенный, чуть сладковатый вкус, который невозможно сравнить с варёной свеклой.

Попробуйте этот способ, и вы больше не захотите возвращаться к варке. Нежная и сладкая запеченная свекла в фольге в духовке станет вашим любимым кулинарным лайфхаком.

Ранее мы делились с вами рецептом сладких, хрустящих и ароматных огурцов по-болгарски!

рецепты
свекла
кухня
русскаякухня
овощи
польза
Валентина Еремеева
В. Еремеева
