Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные

Огурцы, маринованные по-болгарски, любимы многими благодаря сладкому привкусу, насыщенному аромату и аппетитному хрусту. Рассказываем, как приготовить лакомую закуску.

Ингредиенты

Для 3-литровой банки потребуются:

огурцы — 2 кг;

вода — 1,5 л;

петрушка, укроп — 4-5 веточек;

перец горошком — 2-3 шт.;

гвоздика — 2–4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Простерилизуйте банки и крышки. Выложите на дно лавровые листья, петрушку, гвоздику. Хорошо промойте огурцы, отрежьте кончики. Выложите в банки вертикально, как можно плотнее друг к другу. Соедините в кастрюле или глубоком сотейнике воду, соль, сахар и перец. Вскипятите на среднем огне, добавьте уксусную эссенцию и еще раз вскипятите. Залейте огурцы до краев горячим маринадом. Накройте банки крышками, не закручивая, и поставьте в большую кастрюлю. Залейте горячей водой. Вскипятите на среднем огне и стерилизуйте 20 минут. Затем плотно закрутите крышки. Переверните банки с огурцами и оставьте остывать при комнатной температуре. Теперь вы знаете, как приготовить маринованные огурцы по-болгарски.

