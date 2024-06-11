С наступлением лета приходит пора созревания чесночных стрелок. Они служат не только дополнением к супам и салатам, но и полноценной закуской. Делимся пошаговым рецептом маринованных стрелок чеснока.
Ингредиенты
- стрелки чеснока — 600 г;
- перец душистый — 8–10 шт.;
- гвоздика — 8–10 шт.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- соль — 3 ч. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.;
- вода — 1,2 л.
Способ приготовления
Стрелки промойте и нарежьте кусочками длиной 5–8 см, удалив жесткие кончики. Выложите в кастрюлю, засыпьте сахар, соль, гвоздику, перец. Можно также добавить кориандр, лавровый лист или другие специи по вкусу. Залейте водой.
Доведите до кипения и варите 10 минут на слабом огне.
Снимите с огня, добавьте уксус и перемешайте.
Переложите стрелки в чистые банки, залейте маринадом, плотно закройте крышки. После охлаждения уберите в холодильник.
Оставьте маринованные стрелки чеснока минимум на пять часов.
Закуска готова!
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