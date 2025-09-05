Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:52

На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС

Политолог ван дер Пейл: отношения России, КНР и КНДР вышли на новый уровень

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине продемонстрировали новый уровень взаимодействия России, Китая и КНДР, заявил нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл в комментарии ТАСС. По его мнению, можно говорить о значительном углублении сотрудничества между государствами, победившими фашизм во Второй мировой войне.

Союз трех победивших фашизм во Второй мировой войне стран — России как преемницы СССР, а также Китая и КНДР как борцов против японского милитаризма — это что-то, что еще недавно мало кто мог себе представить. В особенности учитывая поддержку, оказанную Москве Пхеньяном при освобождении Курской области, можно констатировать, что сотрудничество государств вышло на новый уровень, — подчеркнул эксперт.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что сотрудничество России, Китая и Северной Кореи усиливается. Он считает, что западный альянс будет расширяться, поскольку парад в КНР стал для него «кошмаром». Михайлов подчеркнул, что ядро антизападного союза уже сформировано, а присоединение Ирана к альянсу России, Китая и КНДР усилит его эффект, создав «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.

Россия
Китай
КНДР
ШОС
