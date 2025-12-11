Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:19

В Кремле отреагировали на планы США создать «пятерку» с Москвой

Песков: Россия не получала предложений от США о создании альтернативы G7

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва не получала от США каких-либо предложений о создании альтернативы G7, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так в беседе с ТАСС он прокомментировал информацию издания Politico об идее США основать организацию с участием России и еще тремя странами.

Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было, — сказал Песков.

Ранее СМИ писали, что США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерке», но без участия европейских государств. В рамках новой стратегии национальной безопасности планируется сформировать союз с участием России, США, Японии, Индии и Китая.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что идея США создать новое объединение стран является хитрым планом Вашингтона. По мнению политолога, Белый дом не хочет позволить Москве и Пекину строить многополярный мир без Запада.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что создание «Ключевой пятерки» остается невозможным до завершения украинского конфликта. По его мнению, первоочередная задача — стабилизация международной обстановки.

