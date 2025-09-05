Саммит ШОС — 2025
Глава Минобороны России побывал на торжественном приеме в посольстве КНДР

Глава МО Белоусов принял участие в торжестве по случаю годовщины основания КНДР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме, посвященном 77-й годовщине основания КНДР, который прошел в посольстве республики в Москве. В знак уважения он возложил цветы к портретам первых лидеров КНДР — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Глава ведомства поздравил страну с юбилеем.

От всего сердца, от себя лично, от Министерства обороны Российской Федерации хочу поздравить вас со знаменательной годовщиной, 77-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики. Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, — сказал министр.

Ранее Белоусов поблагодарил и отметил заслуги военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ. Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна продолжают активно развиваться.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что военнослужащие КНДР находятся исключительно на территории России. Они не задействованы в боевых действиях на Украине, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

