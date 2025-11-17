Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Петербуржцы невзлюбили платную парковку после реформы Смольного

В Петербурге стали реже пользоваться платной парковкой из-за новых тарифов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
После повышения тарифов петербуржцы стали реже пользоваться платной парковкой, сообщает РБК со ссылкой на отчет ГКУ «Городской центр управления парковками». Ведомство зафиксировало общее снижение количества автомобилей в зоне его действия на 18%.

Наиболее заметным падение стало в Центральном районе, где количество трансакций упало на 25% (с 4,4 млн до 3,3 млн за месяц). Кроме того, количество нарушений порядка оплаты также снизилось более чем на 30%. С 15 октября город перешел от единой ставки 100 рублей в час к системе зонирования по загрузке: стоимость часа парковки на самых востребованных улицах теперь может достигать 360 рублей, тогда как минимальная ставка 100 рублей сохранилась лишь в 14,6% зон. Отмечается, что тарифы не основаны на динамическом ценообразовании и их стоимость остается неизменной.

Центр транспортного планирования рассчитывает, что новая система позволит существенно разгрузить центральные районы города. Прогнозируется, что время выезда из центра в вечерний час пик сократится на 10–15%, а загрузка парковочного пространства стабилизируется на уровне 70–85%.

