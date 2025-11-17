Петербуржцы невзлюбили платную парковку после реформы Смольного

После повышения тарифов петербуржцы стали реже пользоваться платной парковкой, сообщает РБК со ссылкой на отчет ГКУ «Городской центр управления парковками». Ведомство зафиксировало общее снижение количества автомобилей в зоне его действия на 18%.

Наиболее заметным падение стало в Центральном районе, где количество трансакций упало на 25% (с 4,4 млн до 3,3 млн за месяц). Кроме того, количество нарушений порядка оплаты также снизилось более чем на 30%. С 15 октября город перешел от единой ставки 100 рублей в час к системе зонирования по загрузке: стоимость часа парковки на самых востребованных улицах теперь может достигать 360 рублей, тогда как минимальная ставка 100 рублей сохранилась лишь в 14,6% зон. Отмечается, что тарифы не основаны на динамическом ценообразовании и их стоимость остается неизменной.

Центр транспортного планирования рассчитывает, что новая система позволит существенно разгрузить центральные районы города. Прогнозируется, что время выезда из центра в вечерний час пик сократится на 10–15%, а загрузка парковочного пространства стабилизируется на уровне 70–85%.

Ранее сообщалось, что чаты петербургских образовательных учреждений обязали «переехать» в мессенджер MAX. Регистрация в нем будет добровольной, но администрации районов и образовательные учреждения проведут разъяснительную работу среди родителей.