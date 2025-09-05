Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:44

Володин предложил включить участников СВО в педагогический состав школ

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждой российской школе должны быть преподаватели из числа участников специальной военной операции, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ГД. Выступая в Кубанском госуниверситете в Краснодаре, он подчеркнул, что их качества востребованы при обучении детей.

Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами, — пояснил Володин.

До этого Володин согласился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в том, что регионам нужно дать больше прав в вопросе регулирования труда мигрантов. Это позволит более точечно регулировать вопросы привлечения иностранной рабочей силы.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что получившим инвалидность участникам СВО, которые хотят заняться бизнесом, нужно установить единовременную выплату до 150 тысяч рублей. По его словам, эти средства должны пойти на адаптацию помещений для предпринимательской деятельности.

Вячеслав Володин
Госдума
происшествия
СВО
