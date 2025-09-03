Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:17

В Госдуме захотели поддержать бойцов СВО с инвалидностью

Депутат Слуцкий: занявшимся бизнесом инвалидам СВО надо выделять 150 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получившим инвалидность участникам СВО, которые хотят заняться бизнесом, нужно установить единовременную выплату до 150 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, переданным «Парламентской газетой», эти средства должны пойти на адаптацию помещений для предпринимательской деятельности.

Поддержать наших защитников и героев, получивших тяжелые ранения, которые привели к инвалидности, но не сломили их дух и силу воли, — пояснил Слуцкий.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал увеличить ежемесячные выплаты бойцам СВО на контрактной и добровольческой основах до 300 тысяч рублей, не считая допвыплат и надбавок. По его словам, предложение объясняется инфляцией.

До этого Резяпов заявил, что затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей следует компенсировать для детей участников СВО. По его словам, на сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт по данному вопросу.

Госдума
Леонид Слуцкий
выплаты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму
Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.