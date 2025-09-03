В Госдуме захотели поддержать бойцов СВО с инвалидностью Депутат Слуцкий: занявшимся бизнесом инвалидам СВО надо выделять 150 тыс. рублей

Получившим инвалидность участникам СВО, которые хотят заняться бизнесом, нужно установить единовременную выплату до 150 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, переданным «Парламентской газетой», эти средства должны пойти на адаптацию помещений для предпринимательской деятельности.

Поддержать наших защитников и героев, получивших тяжелые ранения, которые привели к инвалидности, но не сломили их дух и силу воли, — пояснил Слуцкий.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал увеличить ежемесячные выплаты бойцам СВО на контрактной и добровольческой основах до 300 тысяч рублей, не считая допвыплат и надбавок. По его словам, предложение объясняется инфляцией.

До этого Резяпов заявил, что затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей следует компенсировать для детей участников СВО. По его словам, на сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт по данному вопросу.