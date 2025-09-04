Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 06:34

ВСУ устроили массированную атаку на российский регион

Слюсарь: ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

ПВО РФ

Массированная атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал, — указал Слюсарь.

Он добавил, что в ряде мест Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районов из-за падения обломков БПЛА вспыхнула сухая трава. Ландшафтные пожары были быстро потушены.

Ранее российские системы ПВО нейтрализовали 32 украинских беспилотника над Крымом и в Черном море, семь из них сбиты над полуостровом. Также российские системы ПВО за сутки нейтрализовали две авиабомбы, три реактивных снаряда HIMARS и 112 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны.

До этого Минобороны РФ информировало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.

