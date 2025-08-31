День знаний — 2025
Российская ПВО сбила за сутки 112 дронов ВСУ

Минобороны РФ: за сутки сбиты две авиабомбы, три снаряда HIMARS и 112 дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две авиабомбы и три реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Также были ликвидированы 112 беспилотников ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передается в сообщении.

С начала СВО российские силы уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотников, 626 ЗРК, 24 897 танков и другой бронетехники, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 40 751 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении складов и объектов логистики в районе Павлограда, Синельниково и Покровского. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

