Пресечена попытка вернуть экстремистскую околофутбольную группировку

Попытку возродить экстремистскую группировку праворадикальных футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) пресекли в Самаре. Она действовала в городе с 2002 по 2017 год и была признана судом экстремистской.

По данным следствия, в 2024 году 33-летний Андрей Абдулкадиров объединил бывших участников движения и начал вовлекать подростков. Молодежное крыло возглавил 17-летний Святогор Семенов.

Для вовлечения несовершеннолетних организовывались «забивы» с избиениями прохожих в парках и ночных клубах. Участники группировки вымогали деньги у сверстников, снимали нападения на видео, а также избили бездомного в августе.

Абдулкадиров также открыл вебкам-студию, куда привлекались девушки для пополнения так называемой кассы. При обысках у фигурантов изъяли символику, видеоархивы, банковские карты и запрещенные вещества. Абдулкадиров и еще один участник арестованы на два месяца, несовершеннолетний Семенов отправлен под домашний арест.

В Екатеринбурге задержан местный житель, причастный к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.