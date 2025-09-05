Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 20:50

Режим тишины в Нижегородской области: правила и исключения

Актуальные нормы законодательства Нижегородской области устанавливают строгие временные рамки для соблюдения тишины в многоквартирных домах. Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» претерпел существенные корректировки в 2023 году, ужесточив требования к шумовому воздействию в ночное время и введя новые ограничения для ремонтных работ. Особенностью нижегородского законодательства стало введение расширенного временного периода тишины в выходные дни и конкретизация понятия «шум», которое теперь включает не только строительные работы, но и громкие звуки от бытовой техники, музыкальных инструментов и животных.

График тишины: будни, выходные и ремонтные работы

Согласно правилам, в будние дни период тишины начинается в 10 часов вечера и заканчивается в 7 утра. В выходные и официальные праздничные дни временные границы смещаются: шуметь запрещено с 23:00 до 10:00. Особое внимание уделяется «тихому часу» — ежедневному интервалу с 12:30 до 15:00, предназначенному для детского и послеобеденного отдыха. В это время запрещены любые действия, создающие шум выше допустимых норм.

Проведение ремонтных работ регулируется отдельными положениями. В многоквартирных домах ремонт разрешен с понедельника по пятницу с 7:00 до 20:00 с обязательным перерывом в промежуток времени, когда запрещено шуметь. В субботу ремонтные мероприятия допускаются с 10:00 до 20:00, а в воскресенье и праздничные дни любые шумные работы запрещены. Исключения составляют новостройки: в течение первых полутора лет после сдачи квартиры разрешены ремонтные работы без ограничений по выходным дням, но с соблюдением ночного времени тишины.

Закон о тишине в Нижегородской области — 2025 Закон о тишине в Нижегородской области — 2025 Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куда жаловаться и какое наказание грозит нарушителям

При выявлении фактов нарушения тишины граждане могут обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 или 112. Дежурный наряд полиции обязан прибыть на место и составить протокол об административном правонарушении. Для дневных нарушений, носящих систематический характер, предусмотрена возможность обращения в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области для проведения экспертных замеров уровня шума. Специалисты ведомства проводят измерения с помощью сертифицированных шумомеров и составляют официальное заключение.

Важной особенностью нижегородского законодательства стало введение прогрессивной шкалы взысканий. Первичное взыскание влечет за собой сумму от 3000 до 4000 руб. для граждан, от 1000 до 4000 — для должностных лиц и от 5000 до 20 000 — для юридических. Повторное нарушение увеличивает размер штрафа: для граждан — до 5000, для должностных лиц — до 15 000 и для юрлиц — до 30 000.

При наличии признаков мелкого хулиганства нарушители будут наказаны по ст. 20.1 КоАП РФ, что предусматривает штраф до 1000 или арест до 15 суток. При несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований применяется ст. 6.4 КоАП с максимальным наказанием для юрлиц в размере 20 000 рублей и временным запретом на осуществление деятельности до 90 суток.

Ранее мы писали про Закон о тишине в Магаданской области в 2025 году.

