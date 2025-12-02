В Госдуме назвали важный нюанс решения проблемы травли в Сети Депутат Милонов: важно определить четкие критерии травли в Сети

Использовать «сленг из TikTok» в теме травли в Сети нельзя, заявил «Москве 24» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он призвал четко определить термины и критерии явления.

Если отклониться от формулировок и говорить не о «буллинге», а, допустим, о травле — в Сети или в реальности, — то понятие «травля» тоже должно быть четко прописано, чтобы в итоге норма работала не на бумаге, а фактически, — отметил Милонов.

По его словам, в первую очередь необходимо понять, почему проблема не может регулироваться текущим законодательством. Депутат отметил, что проблема может быть не в терминах, а в отсутствии квалификации.

Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что высокие штрафы помогут уменьшить масштабы проблемы травли в российских школах. Но при этом он отметил, что полностью искоренить буллинг практически невозможно.