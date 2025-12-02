Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:19

В Госдуме оценили новый способ борьбы с травлей

Депутат Вассерман: высокие штрафы не помогут искоренить травлю

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Высокие штрафы помогут уменьшить масштабы проблемы травли в российских школах, заявил «Ридусу» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Но при этом он отметил, что полностью искоренить буллинг практически невозможно.

Вряд ли высокие штрафы избавят нас от этого неприятного явления. Однако умерить его размах они могут. Вероятно, штрафы станут дополнительным инструментом в руках педагогов для наведения порядка, — заявил Вассерман.

Депутат отметил, что инициатива требует дополнительного изучения. По его словам, любым наказанием можно злоупотреблять.

Ранее депутат Андрей Свинцов рассказал, что предложение о введении штрафов за акты кибербуллинга в интернете заслуживает поддержки. По его словам, травля в Сети может иметь разрушительные последствия, поэтому необходимо с ней бороться.

