Режим тишины в Белгородской области: что нужно знать в 2025 году

Режим тишины в Белгородской области: что нужно знать в 2025 году

Режим тишины в Белгородской области: что нужно знать в 2025 году

В Белгородской области большое внимание уделяется вопросам комфорта и спокойствия граждан. В последние годы власти активно совершенствуют региональное законодательство, направленное на защиту покоя жителей. В 2025 году вступили в силу обновленные нормы, регулирующие закон о тишине в Белгороде в 2025 году, которые закрепили точные временные рамки, когда запрещено шуметь, а также уточнили порядок ответственности за нарушения. В этой статье подробно рассмотрим, какие требования действуют в регионе, в какие часы нельзя проводить ремонт и какие штрафы грозят нарушителям.

«Тихий час»: когда запрещено шуметь по закону

Основным документом, определяющим правила тишины, является закон о тишине в Белгороде в 2025 году — это Закон Белгородской области от 18 июня 2020 года № 489 «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской области».

Согласно действующим нормам, шуметь в Белгородской области нельзя:

в будние дни — с 21:00 до 8:00;

в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 9:00;

в дневное время с 12:00 до 14:00 установлен «тихий час».

В эти периоды запрещено громко слушать музыку, кричать, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и иные источники шума. Нарушением считается даже чрезмерно громкая речь на лестничной площадке или во дворе, если она мешает отдыху граждан.

Важно отметить, что закон о тишине в Белгороде в выходные дни и будни распространяется на все населенные пункты региона без исключений. Это означает, что шуметь нельзя не только в городах, но и в сельской местности, на дачных участках или во дворах частных домов.

Ограничения на ремонт и строительные работы

Особое внимание в законе о тишине в Белгороде уделено ремонтным и строительным работам. Именно они чаще всего становятся источником жалоб. Согласно обновленным правилам, любые шумные действия — сверление, стук молотком, использование перфоратора или электропилы — допускаются только в установленное время:

Режим тишины в Белгородской области: что нужно знать в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

в будние дни — с 9:00 до 19:00;

в субботу — с 10:00 до 17:00;

в воскресенье и праздничные дни ремонтные работы запрещены полностью.

Нарушение этих требований влечет административную ответственность. Причем теперь ограничения действуют независимо от места проведения работ. Если раньше закон распространялся только на жилые дома, то теперь шуметь нельзя и на прилегающих территориях — например, при строительстве гаражей или погрузке строительных материалов рядом с домом.

Отдельный пункт касается ремонта в многоквартирных домах. Если действия владельца квартиры мешают соседям, даже в дневное время, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или полицию. В таких случаях проверка проводится на основании обращения граждан, и при подтверждении факта нарушения составляется протокол.

Дополнительно, в 2025 году в областную думу внесено предложение расширить закон о тишине в Белгороде в выходные, включив в него пункт о лае домашних животных, который часто становится причиной ночных жалоб. Законодатели обещают продолжить работу над совершенствованием нормативных актов, чтобы максимально защитить интересы жителей региона.

Штрафы для граждан и юридических лиц

В Белгородской области установлены строгие штрафы за нарушение покоя граждан. Ответственность предусмотрена статьей 6.12 Закона об административных правонарушениях региона.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя:

для граждан — от 3000 до 5000 рублей;

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

для юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.

Если нарушение совершается повторно или сопровождается агрессивным поведением, сумма штрафа может быть увеличена вдвое. В случае систематического нарушения суд вправе рассматривать вопрос о приостановлении деятельности организации (например, бара или кафе), если источник шума связан с коммерческой деятельностью.

Режим тишины в Белгородской области: что нужно знать в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, закон о тишине в Белгороде в 2025 году стал эффективным инструментом, который помогает сохранить комфорт и порядок в жилых домах, предотвращая конфликты между соседями.

Куда и как жаловаться на шумных соседей

Если тишину нарушают соседи, строители или организации, граждане могут воспользоваться несколькими способами защиты своих прав.

Обратиться к нарушителю лично. Иногда достаточно сделать замечание, чтобы шум прекратился. Позвонить в полицию. Номер 102 доступен круглосуточно. Сотрудники обязаны прибыть на место, зафиксировать нарушение и составить протокол. Подать жалобу в администрацию района. Особенно это актуально, если шум исходит от организаций или уличных мероприятий. Обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проведут замеры уровня шума и при превышении допустимых норм вынесут предписание. Подать заявление в суд. Если систематические нарушения мешают жизни, можно требовать компенсацию морального вреда.

Жители региона также могут направить электронное обращение через портал «Госуслуги» или официальный сайт администрации. Жалоба должна содержать адрес, время нарушения и описание ситуации.

Следует помнить, что закон о тишине в Белгороде в выходные действует в том же объеме, что и в будние дни, поэтому полиция обязана реагировать на обращения независимо от дня недели.

Режим тишины в Белгородской области — это не просто формальность, а реальная мера по обеспечению благоприятной и спокойной среды для жизни. Закон о тишине в Белгороде в 2025 году охватывает все возможные источники шума, устанавливает четкие временные рамки и предусматривает административную ответственность за нарушения.