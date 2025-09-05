Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:55

Назван новый министр иностранных дел Великобритании

The Guardian: МИД Великобритании возглавит Иветт Купер

Иветт Купер Иветт Купер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Глава МВД Великобритании Иветт Купер займет пост министра иностранных дел, сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники в правительстве. Назначение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подтверждает Sky News.

Иветт Купер переходит с должности министра внутренних дел на должность министра иностранных дел, — сказано в статье.

Главой МВД Британии станет Шабана Махмуд, которая ранее была министром юстиции. Кадровые перестановки затронули и Дэвида Лэмми — он переходит с должности министра иностранных дел на должность министра юстиции, а также станет заместителем премьер-министра. В других ведомствах также произойдут кадровые перестановки.

