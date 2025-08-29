Microsoft уволила сотрудников, которые выступали против Израиля Microsoft уволила протестовавших против сотрудничества с Израилем работников

Американская компания Microsoft уволила еще двух сотрудников, которые протестовали против использования продуктов корпорации израильскими военными, сообщает CBS. Акция прошла в офисе руководства фирмы в штате Вашингтон.

Компания сообщила, что уволила первых двух сотрудников еще 27 августа. В корпорации это объяснили «грубыми нарушениями политики» Microsoft и кодекса поведения. По данным компании, протест создал серьезную угрозу безопасности другим сотрудникам.

Представитель Microsoft уточнил, что корпорация продолжает вести расследование ситуации и работает по этому направлению вместе с правоохранителями. Увольнения начались после того, как группа из семи активистов проникла в кабинеты руководства компании в штаб-квартире.

В организации No Azure for Apartheid («Никакого сервиса Azure для апартеида») подчеркнули, что в акции приняли участие бывшие и действующие работники таких технологических гигантов, как Microsoft, Google и Oracle. Протестующие требовали прекратить сотрудничество с Израилем после сообщений журналистов о том, что израильские военные используют облачный сервис Microsoft Azure для слежки за палестинцами в ходе конфликта в секторе Газа.

Ранее в США арестовали 18 человек, которые участвовали в протесте у штаб-квартиры корпорации. Microsoft пообещала расследовать использование ЦАХАЛ своих технологий.