Крупные протесты прошли у штаб-квартиры Microsoft Крупные протесты прошли у штаб-квартиры Microsoft из-за связи компании с ЦАХАЛ

В США прошли крупные протесты у штаб-квартиры корпорации Microsoft, сообщило агентство Associated Press. Демонстранты обвинили компанию в направленной против палестинцев помощи израильской армии. В ходе протестов арестовали 18 человек, Microsoft пообещала провести расследование по факту использования ЦАХАЛ технологий корпорации.

Компания пообещала срочное расследование использования израильскими военным ее технологий в ходе продолжающейся войны в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протесты проходили два дня. Участники демонстраций требовали от компании прекратить контакты с израильскими военными.

Ранее представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин заявил, что израильские войска начали наступление на город Газа и уже закрепились в его окрестностях. Военные приступили к выполнению операции 20 августа. Спикер ВС Израиля заявил, что бойцы намерены усилить натиск на членов палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Он добавил, что Газа является «оплотом» противника.