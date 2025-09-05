Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025

Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду

Москвичка инсценировала падение с лестницы, чтобы спровоцировать выкидыш, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, женщина хотела скрыть беременность от мужа, который находился за границей.

По пути в туалет одного из ТЦ девушка нарочно сорвалась с лестницы и упала на живот. Вместо выкидыша она получила закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Очевидцы вызвали скорую помощь. Приехавшим медикам пострадавшая сама все рассказала.

В больнице девушка просила провести аборт, но ей отказали. Согласно закону, прерывание беременности на поздних сроках ограничено и проводится только по медицинским показаниям.

Ранее в Красноярске ученица девятого класса родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод. Обследовавшим ее врачам школьница сказала, что отдала ребенка прохожей. Уточнялось, что 16-летняя школьница проживает с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

В Казахстане до этого 12-летняя девочка родила ребенка от несовершеннолетнего родственника. Подозреваемого в изнасиловании поместили в психиатрическую больницу на обследование. В ходе разбирательств выяснилось, что семья девочки переехала из Монголии, а родители узнали о беременности дочери от учителей. Известно, что мать девочки не умеет читать и писать.

