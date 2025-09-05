Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду Москвичка нарочно сорвалась с лестницы, чтобы прервать беременность от любовника

Москвичка инсценировала падение с лестницы, чтобы спровоцировать выкидыш, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, женщина хотела скрыть беременность от мужа, который находился за границей.

По пути в туалет одного из ТЦ девушка нарочно сорвалась с лестницы и упала на живот. Вместо выкидыша она получила закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Очевидцы вызвали скорую помощь. Приехавшим медикам пострадавшая сама все рассказала.

В больнице девушка просила провести аборт, но ей отказали. Согласно закону, прерывание беременности на поздних сроках ограничено и проводится только по медицинским показаниям.

